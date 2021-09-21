رئيس الهيئة الهندسية: تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس الأولويات

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن تنمية شبة جزيرة سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية؛ نظرًا للأهمية الاستراتيجية لها.





وأضاف "الفار"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تحقيقًا لأهداف الدولة تم التخطيط لإنشاء شبكة طرق قومية تمثل البنية الأساسية لشرايين التنمية؛ لتيسر التبادل التجاري شرقا وغربًا وربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات.





وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مشروعات الطرق والكباري والانفاق من أهم محاور تنمية شبه جزيرة سيناء، وتم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بسواعد مصرية في أزمنة قياسية، موضحًا أنه اعتبارًا من 30 يونيو 2016 تم تكليف القوات المسلحة بتنفيذ 418 مشروع بتكلفة 486 مليار جنيه، تم تنفيذ 276 مشروع، وجاري تنفيذ 110 مشروع، ومخطط تنفيذ 32 مشروع، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 35 طريق وجاري تنفيذ 15 طريق ضمن مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.





ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.



