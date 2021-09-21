الرقابة المالية ترفض تجزئة القيمة الأسمية لسهم "شيني "

رفضت هيئة الرقابة المالية والخاص مقترح تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بنحو 10 مرات من 2 جنيه للسهم إلى 20 قرشاً للسهم ليصبح عدد الأسهم 503.6 مليون سهم بدلاً من 50.3 مليون سهم وذلك إعمالاً لحكم المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمعدلة بقرار إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2021 والمتضمن مبررات قرار التجزئة .





يذكر أن مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، قد قرر العرض على الجمعية العامة غير العادية مقترح زيادة رأس المال المرخص به، والمصدر والمدفوع ، حيث أن أن المقترح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.73 مليون جنيه إلى 302.19 مليون جنيه.



وأضافت أن الزيادة المقترحة بهدف إعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة.

كما وافق مجلس الإدارة على الخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية والخاص بطلب الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم 10 مرات من 2 جنيه للسهم إلى 20 قرشاً للسهم.













يشار إلى أن الخزف والصيني حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 15.68 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.





وحققت الشركة إيرادات بلغت 223.3 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 267.48 مليون جنيه في العام المالي المقارن.



