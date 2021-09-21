Advertisements

بكلمات مؤثرة.. الرئيس ينعي المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. 

وأضاف: "عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان".

واستشهد "السيسي" بقول الله تعالى في كتابه العزيز "بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".صدق الله العظيم

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الاسبق المشير طنطاوي وزير الدفاع الاسبق رئيس الجمهورية المشير طنطاوى السيسي الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 12 ساعة

سر عدم إصدار ريال مدريد بيان رسمي بشأن إصابة كارفاخال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كارفخال مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات مؤثرة.. الرئيس ينعي المشير طنطاوي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل في عقد دي ليخت مع يوفنتوس

منذ 42 دقيقة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ يوم

نجم جديد يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تصريح مهم لمصطفى بكري بشأن المشير طنطاوي

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

عاجل.. السيسى ينعى المشير طنطاوي: مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها

رئيس التأمينات الأجتماعية ينعي المشير طنطاوي: "الفارس النبيل"

الطائفةُ الإنجيلية بمصر تنعي المشير طنطاوى وزير الدفاع الأسبق

المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات ينعى المشير طنطاوي: "رحل نوح الذي نجا بسفينة الوطن من الطوفان"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:03 ص

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

07:27 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements