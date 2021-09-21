بكلمات مؤثرة.. الرئيس ينعي المشير طنطاوي

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.





وأضاف: "عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان".



