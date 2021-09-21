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«الوطنية للصحافة» تنعى المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن

نعى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأعضاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي الأسبق، الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال «الشوربجي» في بيان له، إن المشير طنطاوي من أخلص وأوفي القادة العسكريين ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهب حياته لخدمة وطنه علي مدار تاريخه العسكري، والحفاظ عليه في أحلك وأصعب الظروف التي مر بها وطننا الحبيب.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته.

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