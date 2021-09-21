Advertisements

أسعار اللحوم اليوم اليوم الثلاثاء في الدقهلية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
لحوم
لحوم
محمد كشك
استقرت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم الكندوز
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدي 120-130 جنيها.

أسعار الموزة الكندوز
واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الأستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار اللحوم في منافذ ضد الغلاء وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية من ٧٥: ٨٥ جنيها الكيلو.

الكلمات المفتاحية

الأسعار اليوم،أسعار مواد البناء أسعار اللحوم أسعار الفاكهة أسعار الذهب أسعار الدواجن أسعار الخضراوات أسعار البيض أسعار

أخبار تهمك

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كارفخال مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل في عقد دي ليخت مع يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

بكلمات مؤثرة.. الرئيس ينعي المشير طنطاوي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

أبو مسلم يحذر من إشراك صفقات الأهلي الجديدة في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 15 ساعة

سر عدم إصدار ريال مدريد بيان رسمي بشأن إصابة كارفاخال

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:03 ص

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

07:27 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements