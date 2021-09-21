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"راكتا" تبيع قطعة أرض للهيئة العامة للبترول بقيمة 477.7 مليون جنيه
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:54 ص
نيفين سمير
وقعت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عقد بيع لقطعة أرض فضاء تخصها مع الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك بمنطقة الطرح - الطابية - قسم المنتزة - محافظة الإسكندرية بمساحة 80 فدان .
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه قد تم توقيع محضر التسليم النهائى للأرض بمساحة فعلية 329143.93 متر مربع طبقا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية مساحة الإسكندرية وذلك بقيمة بيعية للأرض وقدرها 447.7 مليون جنيها .
وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بقيمة 98.277 مليون جنيه في العام المالي الماضي مقابل خسائر بلغت 124.64 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي مبيعات بلغت نحو 10.1 مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 26.09 مليون جنيه.