"راكتا" تبيع قطعة أرض للهيئة العامة للبترول بقيمة 477.7 مليون جنيه

وقعت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عقد بيع لقطعة أرض فضاء تخصها مع

وذلك بمنطقة الطرح - الطابية - قسم المنتزة - محافظة الإسكندرية بمساحة 80 فدان .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه قد تم توقيع محضر التسليم النهائى للأرض بمساحة فعلية 329143.93 متر مربع طبقا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية مساحة الإسكندرية وذلك بقيمة بيعية للأرض وقدرها 447.7 مليون جنيها .

وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بقيمة 98.277 مليون جنيه في العام المالي الماضي مقابل خسائر بلغت 124.64 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



