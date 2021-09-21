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مؤشر قوي يقرب الاهلي من تمديد عقد معلول

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
علي معلول
علي معلول
أشرف عبدالناصر
يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، جلسة مع علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن تجديد عقد الأخير مع القلعة الحمراء.

الأهلي يجدد للتونسي معلول عقب مباراة السوبر

وينتهي عقد اللاعب التونسي مع الأهلي بنهاية الموسم الجديد، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الانضمام إليه في يناير المقبل.

ومن المفترض أن يوقّع اللاعب على عقد جديد يمتد لموسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية موسم 2024، بلإضافة إلى تعديله على أن يتقاضي مليون و350 ألف دولار في الموسم بدلا من مليون و200 ألف دولار.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في نهائي السوير المصري في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء على ملعب ربج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.

الكلمات المفتاحية

علي معلول الدوري المصري الاهلي

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