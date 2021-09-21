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موعد مباراة ميلان وفينيزيا في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
ميلان
ميلان
محمد نادر
يستعد اي سي ميلان لمواجهة نادي فينزيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري في إطار الإسبوع الخامس من الدوري الايطالي.

تعرف على موعد مباراة ميلان القادمه في الجولة الخامسة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو.

وانهي ميلان لقاء يوفنتوس في قمة الجولة الرابعة من الكالتشيو الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آليانز".

على الجانب الآخر فقد فينزيا ثلاث نقاط بخسارته على ملعبه أمام سبيزيا بهدفين نظيفين لحساب الجولة ذاتها.

ويحتل الروسونيري المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة أخرى.

على الجانب الآخر يحتل فينزيا المركز السادس عشر بثلاث نقاط حيث فاز في مباراة وتلقى الخسارة في ثلاثة.

الكلمات المفتاحية

نادي ميلان ميلان الدوري الايطالي

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