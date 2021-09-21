Advertisements
المخرج أحمد شفيق :" أحب تقديم الوجوه الشابة في أعمالي.. وروچينا رحلة كفاح (خاص)
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
آيه عبد العزيز
تحدث المخرج أحمد شفيق لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل حكاية 1% مشيرًا إلي أنه لا يفرق له عدد الحلقات بقدر القصة والمضمون والهدف الذي يريده ولا يحب تقديم عمل لمجرد التواجد فقط.
كما صرح أحمد شفيق أن أهدافه من القصة هو مناقشه حقوق ضعاف البصر بنسبة 1% وتسليط الضوء عليهم، مؤكداً على أنه يحب تقديم ودعم الوجود الجديدة دائماً في أعماله.
كما تحدث عن الفنانة روچينا وكواليس عمله معها رمضان الماضي قائلاً:" روجينا رحلة كفاح ورحلة عمر، وشايف فيها نجمه وعملت معها أكثر من عمل وكنت أرى أنها هذه السنة تستحق أن تكون نجمه أولى وبالفعل نجحت" .
كما صرح أحمد شفيق أن أهدافه من القصة هو مناقشه حقوق ضعاف البصر بنسبة 1% وتسليط الضوء عليهم، مؤكداً على أنه يحب تقديم ودعم الوجود الجديدة دائماً في أعماله.
كما تحدث عن الفنانة روچينا وكواليس عمله معها رمضان الماضي قائلاً:" روجينا رحلة كفاح ورحلة عمر، وشايف فيها نجمه وعملت معها أكثر من عمل وكنت أرى أنها هذه السنة تستحق أن تكون نجمه أولى وبالفعل نجحت" .