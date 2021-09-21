المخرج أحمد شفيق :" أحب تقديم الوجوه الشابة في أعمالي.. وروچينا رحلة كفاح (خاص)



كما صرح أحمد شفيق أن أهدافه من القصة هو مناقشه حقوق ضعاف البصر بنسبة 1% وتسليط الضوء عليهم، مؤكداً على أنه يحب تقديم ودعم الوجود الجديدة دائماً في أعماله.



كما تحدث عن الفنانة روچينا وكواليس عمله معها رمضان الماضي قائلاً:" روجينا رحلة كفاح ورحلة عمر، وشايف فيها نجمه وعملت معها أكثر من عمل وكنت أرى أنها هذه السنة تستحق أن تكون نجمه أولى وبالفعل نجحت" .

تحدث المخرج أحمد شفيق لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل حكاية 1% مشيرًا إلي أنه لا يفرق له عدد الحلقات بقدر القصة والمضمون والهدف الذي يريده ولا يحب تقديم عمل لمجرد التواجد فقط.