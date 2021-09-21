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التعليم العالي: دليل إرشادي لمساعدة طلاب الشهادات الفنية في التنسيق

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:49 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
ريما خليفة
وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير كافة الإرشادات والمعلومات والقواعد المرتبطة بتنسيق طلاب الشهادات الفنية "الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق"، والتي تتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg للتيسير على الطلاب.
رصد تساؤلات واستفسارات الطلاب
وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق الخاص بطلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وتم عرض هذه الأسئلة على مسؤولي مكتب التنسيق، حيث تولوا الإجابة عن هذه الأسئلة، وأعقب ذلك إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https:www.facebook.comMOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http:mohesr.gov.eg لتحقيق الاستفادة القصوى منه.
تنسيق الشهادات الفنية
وصرح ا. السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، بأن تنسيق الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات يتم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وذلك في حدود النسبة المقررة 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي دليل ارشادي تنسيق التعليم العالي EG

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