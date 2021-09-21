السيسي يصدر توجيها لرئيس الهيئة الهندسية بشأن الرويسات (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبًا اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: "أنا قولتلكم قبل كدة لما تكونوا شغالين جنب حتة متسبوش المناطق اللي جنب منها، هتقولي ما في المحافظة وبتاع، ماشي هنتحاسب، انت بتعمل الطريق الرئيسي من مدخل شرم الشيخ للمطار، وأوشك على الانتهاء كنتوا دخلتوا على الرويسات شوفوا الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي الأمور فيها، وبعدين ده من حساب الطريق".





وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: "أي شركة تابعة للقوات المسلحة او هيئة المجتمعات لا تترك أي شيء حتى لو خارج التخطيط، بس ادوني خبر".





وتابع، أن الدولة مهتمة بشبكة الطرق سواء لسيناء أو لباقي أنحاء الجمهورية، وحجم الطرق التي يتم إنجازها تجاوز 7 آلاف كيلو حتى الآن، مؤكدًا أن ما يحدث في سيناء منفصل سيكون له تأثير كبير جدًا عقب ربط شرق وغرب القناة بهذه الطرق، منوهًا بأنه خلال أيام قليلة سييتم افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر التي تدخل 5.6 مليون متر مكعب مياه معالجة لسيناء يوميًا، وتضيف حجم كبير من الزراعة قد يصل لـ 500 ألف فدان، وما يستتبعه من تواجد سكاني وتوفير فرص عمل للناس.



