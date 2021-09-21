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الناطق باسم الحكومة السودانية: يجري التحقيق مع منفذي عملية الانقلاب

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
حمدوك
حمدوك
وكالات

قال الناطق باسم الحكومة السودانية، إنه يجري الآن التحقيق مع منفذي عملية الانقلاب، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

 


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