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عاجل.. المحكمة الرياضية تقرر إلغاء حكم تغريم الزمالك بسبب النقاز

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
النقاز
النقاز
الفجر الرياضي
قررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء حكم تغريم نادي الزمالك في قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن العائد للفريق.

جاء ذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به مسؤولو نادي الزمالك منذ نحو عام وتقدم به المحامي أحمد عبد الفتاح ثم تابع القضية المحامي الإيطالى سلفاتوري.

وأكدت محكمة التحكيم الرياضية، رفض ادعاء حمدي بن عبد السلام النقاز ضد نادى الزمالك برمته، على أن يتحمل اللاعب تكاليف التحكيم، التي سيتم تحديدها وتقديمها للأطراف من قبل مكتب محكمة التحكيم الرياضى، بنسبة 70% ونادى الزمالك بنسبة 30%..

وأضافت أنه يجب على النقاز أن يدفع لنادي الزمالك مبلغ 3000 فرنك سويسرى (كمساهمة قانونية في التكاليف القانونية والنفقات الأخرى التي تكبدتها إجراءات التحكيم هذه).

الكلمات المفتاحية

حمدي النقاز النقاز المحكمة الرياضية الزمالك

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