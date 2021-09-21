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السيسي عن شبكة الطرق: "حجم العمل الذي يتم ضخم بشكل غير مسبوق" (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اهتمام بمشروع الشبكة القومية للطرق هو اهتمام بوضع أسس حقيقة للتنمية على امتداد أرض مصر، مؤكدًا أن حجم العمل الذي يتم ضخم بشكل غير مسبوق، معقبًا: "اللي خلص غير مسبوق واللي باقي قليل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا اوشكنا على إنشاء شبكة طرق قد تصل لـ 12 ألف كيلو جديدة بالإضافة لرفع كفاءة الطرق القديمة.

ووجه، الشكر للشركات المصرية التي قامت بتنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي-2، معربًا عن استعداد مصر لإنشاء أنفاق سواء للمترو أو تحت المياه لأي دولة ونحن لدينا الخبرات للقيام بأي عمل هندسي بهذا المستوى.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.

ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يُمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي "1"، في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء، اتساقًا مع سياسات دولة ٣٠ يونيه واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.

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