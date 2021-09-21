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عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
بيرسي تاو
بيرسي تاو
محمد الصو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة معاناة الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من إصابة مزمنة قبل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الجارية.

"حقيقة تعرض تاو لإصابة مزمنة"
 
وأوضح شوبير، أن الدكتور أحمد أبو عبلة خرج أكثر من مرة وأكد أنها إصابة طبيعية وليست مزمنة واللاعب سوف يخضع لبعض التأهيل ويعود بعدها.

وتابع شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "اللاعب قادم من الدوري الإنجليزي صاحب أعلى الإمكانيات، ومن المؤكد إجرائه أكثر من كشف طبي في الأندية التي لعب لها، فكيف سيكون لديه إصابة مزمنة غير معلومة".

"الأهلي يفقد تاو 4 أسابيع"

وأضاف: "تاو سوف يغيب عن السوبر المصري والمباراة المقبلة في كأس مصر، حيث من المقرر أن يعود بعد 4 أسابيع على الأقل لخوض التدريبات".

وتعرض تاو للإصابة بمزق في العضلة خلال مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا، بالتوقف الدولي الأخير والتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة في قطر.

الكلمات المفتاحية

شوبير بيرسي تاو الدوري المصري

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