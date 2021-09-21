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نادي قضاة مجلس الدولة ينعي المشير محمد حسين طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
هدير حمزة
نعى نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأعضاء، بكل الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.

نادي قضاة مجلس الدولة يعزي في المشير طنطاوي 
وتقدم نادي قضاة مجلس الدولة، خلال بيان صحفي، بخالص العزاء للدولة المصرية وللقوات المسلحة - قيادةً وضباطًا وجنودًا - ولأسرة الفقيد الراحل الذي قدم خدمات جليلة لوطنه.

وأكد النادي خلال البيان أن المشير طنطاوي كان بطلًا من أبطال حرب أكتوبر المجيد الذي أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير في إدارة الدولة المصرية خلال فترة عصيبة من تاريخها الحديث، حيث تولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد في الفترة الانتقالية وواجه الكثير من الصعاب إلا إنه وبإخلاص وأمانة، حافظ على سلامة وأمن الوطن.

واختتم البيان: رحم الله الفقيد الراحل، وندعو الله - عز وجل - أن يتغمده بالعفو والمغفرة ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفي اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

نبذة عن المشير طنطاوي 
وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.

وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.

من بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول، وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

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