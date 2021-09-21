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عاجل.. السيسي يتفقد مبني التشغيل والتحكم لنفق الشهيد أحمد حمدي 2

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بمبني التشغيل والتحكم لنفق الشهيد أحمد حمدي-2.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.

ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يُمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي "1"، في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء، اتساقًا مع سياسات دولة ٣٠ يونيه واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.

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