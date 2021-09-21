Advertisements

غدا.. مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح لكشف تفاصيل دورته الـ 14

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
آيه عبد العزيز

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري غداً مؤتمراً صحفياً  الساعة الخامسة مساءً  بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري ، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وبعض الفنانين المكرمين بالمهرجان .
 
من المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها ، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

الكلمات المفتاحية

يوسف إسماعيل محمد رياض المهرجان القومي للمسرح إسماعيل مختار

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. حقيقة رحيل ثلاثي الأهلي الناري إلى الدوري السعودي

منذ 18 دقيقة

الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل في عقد دي ليخت مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. المحكمة الرياضية تقرر إلغاء حكم تغريم الزمالك بسبب النقاز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح

غدًا.. ندوة "إدارة المهرجان القومي للمسرح" بالأعلى للثقافة

انطلاق ندوة "إدارة المهرجان القومي للمسرح" بالأعلى للثقافة (صور)

تفاصيل الدورة الـ13 للمهرجان القومي للمسرح المصري

تفاصيل المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر

22 سبتمبر.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري بالأعلى للثقافة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:57 ص

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

12:00 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

09:03 ص

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements