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وزيرة الصحة: المشير طنطاوي أحد أبرز وأعظم رجال مصر في التاريخ الحديث (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:02 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
رقية جمال
نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت "زايد"، خلال كلمتها على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إنني أتوجه بخالص المواساة والعزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري في فقدان المشير حسين طنطاوي.

وتابعت وزيرة الصحة، أن المشير طنطاوي، أحد أبرز وأعظم رجال مصر في التاريخ الحديث.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد المشير طنطاوى الطنطاوي

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