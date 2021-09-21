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محمد رياض :" بحب أدوار الشر اللي ليها جانب إنساني"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:03 م
محمد رياض
محمد رياض
آيه عبد العزيز


تحدث الفنان محمد رياض لـ"الفجر الفني" عن دوره في مسلسل " النمر"، وذلك أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية مشيرًا، إلي أن شخصية الشيمي رضوان كان لديها جوانب إنسانية كثيرة وليست شر خام مُضيفًا:" بحب أقدم أدوار الشر اللي ليها جوانب إنسانية". 

وكان حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر قد أقيم أمس في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي .

الكلمات المفتاحية

مسلسل النمر محمد رياض محمد إمام الفضائيات العربية

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