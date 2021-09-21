الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لا يزال يبحث عن مخرج من أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.









"الأهلي ينتظر نهاية السوبر لفسخ عقد أجايي"





وأوضح شوبير، أن أزمة النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، لا زالت قائمة ولم يتوصل النادي لاتفاق معه بشأن فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.





وأضاف شوبير خلال برنامجه صباح اليوم: "من المقرر أن يفتح الأهلي باب المفاوضات مجددًا مع جونيور أجايي من أجل حسم فسخ التعاقد بالتراضي عقب السوبر المحلي".





وتابع: "أجايي يدرس في الوقت الحالي، عددًا من العروض من أجل اتخاذ قراره النهائي، خاصةً أنه يضع اللعب في الدوري المصري بالمرتبة الثانية من أهدافه".





"الأهلي يضع أجايي في قائمة الانتظار"





وخرج أجايي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وتم وضعه في قائمة الانتظار حتى يتم حسم موقفه.