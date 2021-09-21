تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة تشيلسي المقبلة..





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: روديجير، زوما، رايس، ألونسو.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.

خط الهجوم: كاي هافيترز، تيمو فيرنر، لوكاكو.