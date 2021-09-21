زاهي حواس: المشير طنطاوي أرسل القوات الخاصة لحماية الأثار أثناء أحداث يناير

نعى الدكتور "زاهي حواس" عالم الآثار المصرية، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

خالص العزاء

وتقدم "حواس" لأسرته ولضباط الجيش المصري بخالص العزاء داعي المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

أحداث يناير

وأضاف "حواس" انه أثناء أحداث يناير تحدثت معه وانا وزيرا للآثار وطلبت منه حماية المواقع الأثرية والمتاحف فأرسل لي قوات لحماية الأماكن الأثرية.