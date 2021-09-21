حدادًا على المشير طنطاوي.. تأجيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية



والجدير بالذكر أن المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق خاض مع مصر ٣ حروب، حرب 1967 وحرب الإستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وقد تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر في أصعب الأوقات،بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011،بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هينذاك.





وكان قد نعي العديد من نجوم الفن المشير حسين طنطاوي أبرزهم:" نشوي مصطفى،رامي رضوان،رامي جمال".





قررت نقابة المهن التمثيلية تأجيل حفل ختام المهرجان، وذلك لوفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء.