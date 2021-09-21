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السيسي يلتقط صورة تذكارية أمام نفق الشهيد أحمد حمدي 2 (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:19 م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة جماعية تذكارية أمام نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين المشاركين في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.

ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يُمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي "1"، في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء، اتساقًا مع سياسات دولة ٣٠ يونيه واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.

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