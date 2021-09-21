الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، تجاه عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك وموقفها من تخفيضها.





وكانت لجنة المسابقات أعلنت الموسم الماضي، عن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر بسبب ما بدر منه تجاه أحمد مجاهد رئيس الجبلاية أثناء مراسم تسليم درع الدوري المصري.





"اتجاه لتخفيف عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات"





وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، أن هناك اتجاه داخل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تخفيض العقوبة من 8 أشهر إلى 6 أو 8 مباريات على أقصى تقدير، وهي العقوبة التي ستعلن خلال أيام.





وتابع: "القضايا الكثيرة الخاصة بنادي الزمالك على طاولة الفيفا والمحكمة الرياضية قد تتسبب في تصاعد العقوبات التي قد تصل فيما بعد لخصم نقاط أو استبعاد من المشاركات، مشيدًا بدور اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بالوقت الحالي، في محاولة احتواء الأزمات".