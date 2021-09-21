وزيرة البيئة: الدول الأفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، أمس الاثنين، تضمنت أكثر من رسالة في وقت حاسم، حيث يتبقى 40 يوما على المؤتمر القادم لتغير المناخ الذي ستسضيفه المملكة المتحدة.



وأضافت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية توفير التمويل الذي تعهدت به الدول الصناعية المتسببة في الانبعاثات، وانفاقه بعدالة على موضوعات التكيف، حيث ستتأثر الدول في ملفي المياه والزراعة، وبالتالي من المهم ان تتكيف معها من خلال التمويل، موضحة أن قضية التكيف تهم الدول الأفريقية وبخاصة الدول الأفريقية، وهذه القضية لم يتم الالتفات حولها من الدول كلها بنفس الصورة التي تفاعلوا بها مع قضية الطاقة، وبالتالي فإن هناك إلى وضع تمويل وخطة واضحة لقضية التكيف.



وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته أن القارة الأفريقية لم تتسبب في الانبعاثات الكربونية حيث لم تتعدى نسبتها 5% من الانبعاثات العالمية، لكنها أكثر الدول تأثرا، وبالتالي يجب على الجميع الوفاء بالتزام اتفاقية باريس بتوفير التكنولوجيا والتمويل وتنمية القدرات، مؤكدة أن حق التنمية للدول النامية يجب أن يكون أساس التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس.

