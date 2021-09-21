ضبط مصنع للمصنوعات الجلدية بدون ترخيص بالقاهرة

1536 متر جلد طبيعي

وعُثر بداخل المصنع على (1536 متر جلد طبيعى- 6000 قطعة إكسسوارات مصنوعات جلدية- 300 قطعة مصنوعات جلدية- 850 بكرة خيط "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- 33 ماكينة تصنيع).

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



واتخذت الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص وجرائم الغش التجارى.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر لتصنيع الأحذية مستخدمًا خامات رديئة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.