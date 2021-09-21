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رسميا.. لاعب الزمالك الأسبق ينضم لصيد المحلة بالقسم الثاني
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:25 م
انهى مجلس ادارة نادي صيد المحلة برئاسة محمد الحليبي اجراءات التعاقد مع اللاعب محمد عادل جمعة ظهير ايسر الزمالك الأسبق لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .
وسبق للاعب تمثيل أندية بتروجت واتحاد بن قردان التونسي وقام بالتوقيع لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر .
وقد وحضر اللاعب لمقر النادي المحلاوي وعقد جلسة مع رئيس النادي في حضور محمد نصر الدين المدير الاداري للفريق وانتهت بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للوافد الجديد بدوري القسم الثاني .
كان صيد المحلة قد نجح في خطف بطاقة الصعود لدوري القسم الثاني بعد منافسة شرسة مع شباب كوم حماده
وسبق للاعب تمثيل أندية بتروجت واتحاد بن قردان التونسي وقام بالتوقيع لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر .
وقد وحضر اللاعب لمقر النادي المحلاوي وعقد جلسة مع رئيس النادي في حضور محمد نصر الدين المدير الاداري للفريق وانتهت بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للوافد الجديد بدوري القسم الثاني .
كان صيد المحلة قد نجح في خطف بطاقة الصعود لدوري القسم الثاني بعد منافسة شرسة مع شباب كوم حماده