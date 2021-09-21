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السفير محمد الصوفي: منفتحين على كافة الرؤى الساعية لإحلال السلام بالمنطقة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:25 م
السفير محمد الصوفي
السفير محمد الصوفي
عمرو سمير

قال السفير الدكتور محمد سالم الصوفى المدير العام للمعهد الثقافى العربى الإفريقى والتابع لجامعة الدول العربية، إن المعهد منفتح علي كافة المبادرات والرؤي التي تسعي لحل المشكلات بالمنطقة وإحلال السلام، متمنيا بأن يكون مركز شاف أداة ضمن أدوات التعاطي للتخلص من الأزمات بشكل صحيح

 

وأضاف الصوفي، خلال افتتاح مؤتمر فرص السلام بالمنطقة والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية والتنظيم مركز شاف للدراسات البحثية: " نحن منفتحون علي كافة المبادرات وكل الرؤي التي من بينها مركز شاف للدراسات المستقبلية، والتي تسعي إلى تحليل المشكلات والأزمات بالمنطقة".

 

وتابع المدير العام للمعهد الثقافي العربي الأفريقي التابع لجامعة الدول العربية: "نعتمد علي دراسات بحثية متميزة ونطمح بأن يكون للمركز رؤية واضحة كأداة للتعاطي مع الأزمات بشكل صحيح".

 

ويذكر أنه انطلق اليوم الثلاثاء من القاهرة  احتفالا باليوم العالمي للسلام مؤتمر فرص السلام بالمنطقة لبناء وتوطيد العلاقات العربية والإفريقية، تحت رعاية جامعة الدول العربية وتنظيم مركز شاف للدراسات البحثية لتسليط الضوء على مفهوم السلام الشامل بكل مفرداته.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر فرص السلام السفير محمد الصوفي

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