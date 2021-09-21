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عاجل.. حقيقة رحيل ثلاثي الأهلي الناري إلى الدوري السعودي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:29 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة اقتراب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى الدوري السعودي بالمرحلة المقبلة.

"حقيقة رحيل بدر ومعلول والشناوي"

وكانت تقارير صحفية وإعلامية، أكدت أن كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق والمغربي بدر بانون مدافع الفريق، على أعتاب دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأكبر دليل على أنه غير صحيح هو أن باب الانتقالات في السعودية انتهى.

وتابع: "نفسي أعرف الناس بتجيب الكلام ده منين، وبتكتبه وتظهره للقارئ على أي أساس، خاصةً أن باب الانتقالات اتقفل في السعودية".

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علي معلول بدر بانون النادي الاهلي الاهلي

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