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عاجل.. الرئاسة تعلن الحداد 3 أيام على وفاة المشير حسين طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:34 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
رقية جمال
أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وعزى الرئيس السيسي، الشعب المصري في وفاة بطل من أبطال مصر ورجل من رجال مصر المخلصين، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية تزامنًا مع ذكرى وفاة الزعيم أحمد عرابي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا أعلنا الحداد الوطني، واطلقنا أسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية؛ تقديرًا واحترامًا لدور العظيم في تاريخ مصر.

وأكد، أن المشير "طنطاوي"، قاد الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري بتفاني وحكمة شديدة أدت لأن الدولة المصرية تعبر المرحلة بعد أن كانت معرضة للانهيار والتعرض لحرب أهلية، معقبًا: "هقول كلمة كان دايما يقولها، أنا ماسك جمرة نار في أيدي بتولع أيديها ومش قادر أسيبها"، مشددًا على أن المشير طنطاوي بري من أي دم من الأحداث التي تمت نتيجة التآمر لإسقاط الدولة.

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