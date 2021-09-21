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تعرف على آخر تطورات إصابات نجوم ميلان

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:36 م
ميلان
ميلان
هايدي يسري
أفادت تقارير أيطالية، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات اللاعبين المصابين بفريق آي آس ميلان الإيطالي.

تعرف على آخر تطورات إصابات نجوم ميلان
وكانت كثرت غيابات فريق ميلان في وقت واحد، حيث أصيب كلا من: زلاتان إبراهيموفيتش وأولفييه جيرو عن الهجوم، إضافة إلى كالابريا وباكايوكو ورادي كرونيتش وجونيرو ميسياس، و سيمون كايير الذي خرج يعرج خلال الشوط الأول من مباراة يوفنتوس.

وتعافى اثنين منهم وهم: إبراهيموفيتش و جيرو حسب ما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، حيث نشر إن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عاد اليوم لأداء تدريبات فردية على أرض الملعب، بينما أوليفييه جيرو في حالة أفضل من إبرا بعدما بدأ عمليات الركض.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن دافيد كالابريا لا يزال يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، والتي أبعدته عن مباراة يوفنتوس، بينما جونيور ميسياس يواصل برنامجه التأهيلي للعودة الإصابة، ومازال يعاني تيموي باكايوكو من مشكلة في وتر العرقوب، وسيجري اختبارات جديدة الأسبوع المقبل.

وعن حالة رادي كرونيتش أكد الموقع أنه يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى، لكن حالته في تحسن ويخضع لاختبارات جديدة الأسبوع المقبل، بينما كشفت أشعة سيمون كايير أنه لا يعاني من إصابة عضلية، لكنه يحتاج للراحة بضعة أيام فقط.

الكلمات المفتاحية

نادي ميلان ميلان اي سي ميلان ابراهيموفيتش

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