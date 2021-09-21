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التحالف العربي يدمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

 

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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