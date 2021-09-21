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كل ما تريد معرفته عن التطوع للتدريس بالمدارس

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:13 م
التعليم
التعليم
محمد العطار

لجأت وزارة التربية والتعليم لحيلة جديدة من أجل سد عجز المعلمين في المدارس من خلال قبول متطوعين للعمل بالتدريس وذلك وفق ضوابط معينة.

مساعدة معلمين المادة
وقررت وزارة التربية والتعليم فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لحملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد  بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحاول التعامل مع مشكلة عجز المعلمين، في إطار قرار الدولة بعدم التعيين، بطرق مبتكرة لا تكلف ميزانية الدولة بما يزيد عن حاجتها.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف شوقي، أن الوزارة فتحت باب التطوع أمام مساعدي المعلمين للراغبين في ذلك بشروط، مؤكدًا أن الوزارة لن تقبل بأي أحد، مشيرا إلى أن وزارة المالية وافقت على الاستعانة بغير العاملين في المدارس من حملة المؤهلات العليا في المجالات التربوية فقط، موضحًا أنها وضعت مجموعة من الشروط منها عدم تحميل الموازنة العامة بأحمال إضافية وتوضيح أن العمل مؤقت.

قيمة الحصة 20 جنيها
وسمحت وزارة التربية والتعليم بسد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة ٢٠ جنيهًا للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصمًا على بند (43) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.

الاستعانة لا تستمر أكثر من 11 شهر
ووفق القرار، ففي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

بحث الموقف الأمني للمرشحين
ويجب بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل، ويرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمرقية.

24 حصة أسبوعيا
و يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة (٢٠) جنيهًا للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة، ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على ٢٤ حصة أسبوعيًا.









الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم طارق شوقي المنظومة التعليمية التعليم

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