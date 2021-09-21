Advertisements

صديق عفيفى يقدم مذكرة لرئيس الوزراء لتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

توجه  الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت بسوهاج الجديدة، بمذكرة توضيحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، للمطالبة بخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة ،وخاصة الجامعات الخاصة بالمناطق النائية مثل جامعة ميريت بسوهاج الجديدة ،  بعد الانخفاض الحاد في أعداد الطلبة المرشحين بالجامعات الخاصة نظرا لارتفاع الحد الأدنى للقبول والمحدد من قبل وزارة التعليم العالى.

وأوضح الدكتور صديق عفيفى في مذكرته التوضيحية المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، أن انخفاض أعداد الطلبة المقبولين بالجامعات الخاصة جاء نتيجة لمجموعة من الأسباب ، في مقدمتها نظام الثانوية العامة الجديد الذى أدى إلى وقوع الشريحة الأكبر للطلاب الناجحين في شريحة الحاصلين على مجموع كلى يتراوح بين 60% و70%.


وأفاد عفيفي في مذكرته التوضيحية نيابة عن مجلس أمناء جامعة ميريت، أن  تحديد حدا أدنى بين 80% و90% للجامعات الخاصة يعتبر حدا أدنى عال في ظل ظروف الثانوية العامة هذا العام خاصة في الجامعات الموجودة في الصعيد ، في حين تم تحديد حد أدنى أقل بـ 5% للجامعات الأهلية وحد أدنى للجامعات النائية بحد أدنى أقل بـ 7% مثل جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان.

وأشار صديق عفيفي إلى أن عدم مراعاة نظام التنسيق الإلكترونى الجديد لقواعد التوزيع الجغرافى أدى إلى تركز القبول لمعظم طلاب الجامعات الخاصة في ثلاث جامعات من أصل 27 جامعة خاصة ، موضحا أن تعداد طلاب الثانوية العامة بمحافظات الصعيد منخفض بالمقارنة بمحافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية مما ينعكس بالسلب على عدد الطلاب المرشحين للجامعات الخاصة بالصعيد

وطالب صديق عفيفى في مذكرته المرفوعة لرئيس الوزراء بالنزول بالحد الأدنى للمجموع للقبول بالجامعات الخاصة لإتاحة الفرصة لشريحة أكبر للالتحاق بالجامعات الخاصة ، وتمييز الجامعات الخاصة بالمناطق النائية مثل جامعة ميريت بسوهاج الجديدة بجنوب صعيد مصر ، أسوة بجامعة الملك سيناء وجامعة سيناء بتخفيض الحد الأدنى للقبول بها 5% أو 7% ، تحقيقا لدور الدولة في تعمير المدن الجديدة ودعما لمجتمع الصعيد الذى يعانى من نقص عدد الخريجين في كثير من المجالات وهو النقص الذى تسهم الجامعات الخاصة ومن بينها جامعة ميريت على تعويضه

وناشد الدكتور صديق عفيفى  رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل والنظر في هذه المطالب حتى تستطيع جامعة ميريت والجامعات الخاصة الوفاء برسالتها التعليمية أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخدمة مجتمع الصعيد تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار الوطنى في المجالات الحيوية وفى مقدمتها مجال التعليم.

الكلمات المفتاحية

الجامعات الخاصة التعليم العالي اقتصاد القناة اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الجبلاية لـ"الفجر الرياضي": ننتظر رد الجهات لإقامة السوبر المصري في موعده بعد وفاة طنطاوي

منذ ساعة و 15 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ 42 دقيقة

نبأ سار لجماهير ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ ساعة و نصف

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل ثلاثي الأهلي الناري إلى الدوري السعودي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تخفيض الحد الأدني للقبول بالجامعات 2٪؜ لأهالي سيناء

الحكومة تخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لأبناء هذه المحافظة

تنسيق هندسة المرحلة الثانية: حلوان 94.7%.. والمنيا 94.4%

تنسيق الجامعات الاهلية في مصر: 90% الطب و85% أسنان وصيدلة وهندسة 75%

التعليم العالى: اطلاق موقع التقديم للجامعات الأهلية خلال ساعات

87 % للطب البشري.. تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:44 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

01:46 م

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

11:57 ص

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

01:33 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements