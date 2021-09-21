رئيس جامعة بني سويف ينعي المشير طنطاوي: فقدنا رجلا وطنيا



رئيس جامعة بني سويف يعزي في المشير طنطاوي

وقال الدكتور منصور، ان مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه، ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.



عزاء رئيس جامعة بني سويف لأسرة المشير

وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



نعى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بالنيابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.