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بكلمات مؤثرة.. نجلاء بدر تنعي المشير محمد حسين طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:18 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
نادين نجدي
نعت الفنانة نجلاء بدر المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي توفي منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نجلاء بدر صورة للمشير طنطاوي، وعلقت عليها قائلة:" لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته". 

ورحل وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي عن عالمنا صباح اليوم، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الاسبق نجلاء بدر المشير طنطاوى الطنطاوي

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