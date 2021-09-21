Advertisements

«الأعلى للإعلام» ينعى المشير طنطاوي: من أخلص رجال مصر

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم المجلس في بيان له، بخالص العزاء والمواساة لعائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن مصر فقدت واحدًا من أخلص رجالها، ورمزا من رموز العسكرية الذي وهب حياته من أجل وطنه، وأضاف المجلس أن الراحل طالما ناضل من أجل أبناء الشعب المصري العظيم.

وأوضح المجلس أن الراحل كان أحد أبطال حرب أكتوبر وساهم بقوة في صناعة المجد العسكري المصري الذي سجل في التاريخ المصري بأحرف من نور، كذلك كان قائدا ورجل دولة حينما تولي مسئولية إدارة البلاد في واحدة من أدق الفترات التي مرت بها مصر تصدى خلالها بحكمة للمخاطر التي أحاطت بها، حتى عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأضاف المجلس أن المشير طنطاوي سجل اسمه في سجلات التاريخ بأحرف من ذهب وكذلك في قلوب المصريين، فقد كان قائدا عسكريا مقاتلا فذا، ورجل دولة من طراز خاص، استجاب للوطن ونداء أبناءه في كل الأوقات، وأدى مهامه بضمير وطني دون خوف أو رهبة، ولم يبتغ إلا مصر.

الكلمات المفتاحية

المشير طنطاوى الفجر بوابة الفجر الطنطاوي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل ثلاثي الأهلي الناري إلى الدوري السعودي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ حوالي 7 ساعات

الجبلاية لـ"الفجر الرياضي": ننتظر رد الجهات لإقامة السوبر المصري في موعده بعد وفاة طنطاوي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ أقل من نصف ساعة

نبأ سار لجماهير ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ 40 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسى ينعى المشير طنطاوي: مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها

أيمن سلامة ناعياً المشير طنطاوي:"كان بطلاً من أبطال أكتوبر"

رحلة محمد حسين طنطاوي × 8 معلومات.. شارك في تلك الحروب

بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مشروعات قومية بشبه جزيرة سيناء

المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات ينعى المشير طنطاوي: "رحل نوح الذي نجا بسفينة الوطن من الطوفان"

بهاء أبو شقة ينعي المشير طنطاوي: كان مخلصاً لوطنه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:44 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

01:46 م

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

11:57 ص

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

01:33 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements