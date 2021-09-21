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الأهلي ينعى المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:18 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسىـ سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم.

الأهلي ينعى المشير طنطاوي
ويتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي.  داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون»

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وفاة المشير المشير طنطاوى الطنطاوي الاهلي

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