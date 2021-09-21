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الأهلي ينعى المشير طنطاوي
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:18 م
الفجر الرياضي
نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسىـ سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم.
الأهلي ينعى المشير طنطاوي
ويتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون»