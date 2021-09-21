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بهذه الكلمات.. محمد شاهين ينعي المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:22 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
نادين نجدي
نعى الفنان محمد شاهين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي توفي منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر "شاهين" صورة للمشير طنطاوي، وعلق عليها قائلًا:" رحم الله القائد البطل المشير طنطاوي..وادخله فسيح جناته" .


رحل عن عالمنا، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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