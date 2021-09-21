هالة زايد: الانتهاء من تطوير 100% من المراكز والوحدات الصحية بجنوب سيناء (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من تطوير 100% من المراكز والوحدات الصحية بجنوب سيناء، وجميع منشآت المستشفيات بجنوب سيناء، وأوشكنا على الانتهاء من مستشفى الطور التعليمي بتكلفة 2 مليار جنيه.



وأضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسلة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن جنوب سيناء تم تسجيل الأسر فيها للتأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالسويس وأسوان نهاية العام الجاري لتكتمل المرحلة الأولى، لافتة إلى أنه خلال أيام سيتم البدء في تأهيل محافظات المرحلة الثانية.



وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من تطعيم المستهدفين بجنوب سيناء بلقاح كورونا، وتجاوز نسبة الحاصلين على التطعيم 168% من المستهدفين، نتيجة تسهيل الحركة لجنوب سيناء، وانتقال مزيد من المواطنين إليها، وحاجتهم لمزيد من الرعاية الصحية.