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بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:33 م
الاهلي
الاهلي
هايدي يسري
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي عن رغبة ناصر ماهر، في الرحيل من بوابة القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز
وأكدت تقارير صحفية، أن اللاعب يضغط على النادي للرحيل والانتقال لفريق بيراميدز، ولكن الإدراة رفضت طلبه.

ويذكر أن ناصر ماهر رفض اللاعب جميع العروض المقدمة من الأندية المصرية وهم: الجونة وسموحة والاتحاد وفيوتشر إف سى.

وعرض اللاعب على جهاز الكرة فى نادى الأهلى، أن ينتقل إلى أحد الأندية فى الدورى الأمريكى، حسب ما ذكر المصدر، ولكن تتخوف الإدارة من أن يكون هذا النادي الأمريكي ممر يعبر منه اللاعب للعودة إلى الدورى المصرى من خلال بوابة بيراميدز.

وأصحبت علاقة ناصر ماهر بالمارد الأحمر متوترة بشكل كبير بسبب رفض النادي لطلبه، وفي نفس الوقت عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي في الفريق منذ مدة طويلة، ومن المتوقع أن النادي الأهلي سيحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ناصر ماهر صاحب ال 24 عام الذي يشغل مركز صانع الألعاب، لم يحالفه الحظ باللعب كثيرًا مع النادي الأهلي، حيث لم يشارك سوي في 6 مباريات بالدوري والكأس.

وتم انتقاله الموسم الماضي لفريق سموحة على سبيل الإعارة، وقدم معهم اداء جيد حيث سجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين 26 مباراة بالدوري.

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