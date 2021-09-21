العثور على أشلاء جثة لمواطن ملقاة على شريط سكة حديد بالمنيا

العثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية



تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر أحوال بالواقعة وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ إجراءات النشر عن الجثة لتحديد هويتها والتوصل إلى ذويها، ورجحت التحريات الأولية أن المتوفي صدمه القطار أثناء العبور من منطقة غير مخصصة للمشاة.





عثر أهالي قرية الحواصلية التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء على أشلاء جثة مجهولة لمواطن ملقاة بشريط السكك الحديد، وذلك بعد أن دهسها أحد القطارات المتجه لمحافظات جنوب الصعيد، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتعرف على هوية الجثة.حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يتضمن العثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية، صدمها قطار السكة الحديد أمام قرية الحوصلية، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة.