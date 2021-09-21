"بطل من أبطال أكتوبر" ..هكذا نعت فيفي عبده المشير طنطاوي



ورحل عن عالمنا، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

نعت الفنانة فيفي عبده المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي توفي منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت فيفي صورة للمشير طنطاوي، وعلقت عليها قائلة:" رحم الله بطل من أبطال أكتوبر وقائد من رجال مصر الأوفياء، المشير طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته عزائي للسرته وللشعب المصري " .