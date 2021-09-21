رئيس كتاب مصر والعرب ينعى محمد حسين طنطاوى: كان جهده فارقاً فى تاريخ مصر



وقال الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي : بقلوب حزينة أتقدم باسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إلى القيادة السياسية وإلى شعب مصر العظيم بخالص العزاء في وفاة المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي تحمل مسؤوليات كبرى في تاريخه العسكري الرفيع المشرف، وفي خضم معارك وأحداث مثلت تهديدا جسيما على أمن مصر والعالم العربي، وكان جهده فارقاً في تاريخ مصر المعاصر، تغمده الله برحمته وعفوه، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأسكنه فسيح جناته، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".









ولد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان في 31 أكتوبر 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، وتخرج في الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، حيث حصل على بكالريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر في منصبه حتى خروجه في أغسطس 2012.



تدرج المشير محمد حسين طنطاوي، في المناصب بدأ بقائد فصيلة في حد كتائب المشاة، ثم عضو هيئة التدريس بالكلية الحربية، وتدرج حتى وصل لقائدا للفرقة 16 مشاة ميكانيكي في حرب أكتوبر.



كما تولى وزير الدفاع الأسبق منصب الملحق العسكرى فى دولة باكستان، ثم رئيس فرع العمليات بالجيش الثانى الميدانى، حتى وصل لمنصب رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى، فقائدا للجيش الثاني الميداني، ومنه إلى قيادة قوات الحرس الجمهوري عام 1988.



وتولى المشير طنطاوى منصب وزير الدفاع عام 1991، حيث كان برتبة فريق، ورقى بعدها إلى فريق أول، واستمر حتى عام 1993، حيث تمت ترقيته إلى رتبة المشير حتى خروجه من الخدمة فى 2012.



شغل المشير طنطاوى منصب رئيس المجلس العسكرى، فى 2011، وظل شاغلا للمنصب حتى يونيو 2012، وعقب خروجه من الجيش، عين مستشارا لرئيس الجمهورية.



حصل المشير طنطاوي على ميدالية جرحى الحرب، وميدالية الخدمة الممتازة، وميدالية العيد لعشرون للثورة وميدالية يوم الجيش، وميدالية 6 أكتوبر وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية تحرير أكتوبر، وميدالية 25 يناير 2011، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة.



كما حصل المشير طنطاوى طوال مسيرته فى الحرب والسلام بالقوات المسلحة على نوط 25 أبريل، ونوط النصر، ونوط الاستقلال العسكري، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، ونوط الشجاعة العسكرى، ونوط تحرير الكويت السعودي، ونوط المعركة السعودى، ووسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة لوسام التحرير، ووسام الامتياز الباكستاني، وقلادة النيل.

نعى الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.