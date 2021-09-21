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الشهيد الــ(597).. "الأطباء" تنعى استشاري جراحة عامة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:30 م
المتوفي
المتوفي
منى صموئيل

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور طارق عبد الرؤوف إسماعيل عز الدين، استشاري الجراحة العامة والذي توفي بمستشفى كفر سعد ( طوارئ) بدمياط إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة إلى أن الشهيد الدكتور طارق عبد الرؤوف إسماعيل عز الدين، الطبيب رقم الــ(597)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.
الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا
وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن، تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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نقابة الأطباء كورونا فيروس كورونا الأطباء

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