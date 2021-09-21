كشفت تقارير إسبانية خبرا سارا لجميع عشاق فريق ريال مدريد الأسباني، ومحبي اللاعب الألماني توني كروس.





نبأ سار لجماهير ريال مدريد

حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن توني كروس سيعود للملاعب أمام فياريال، يوم 25 سبتمبر الجاري.





وقد عانى كروس خلال الفترة الماضية من الإصابة بآلام العانة “الفتق الرياضي” قبل بداية الموسم الجديد، وهو إصابة مؤلمة في الأنسجة الرخوة تحدث في منطقة أعلى الفخذ و أسفل البطن، ، لكنه أصبح في المرحلة الأخيرة للتعافي.





ولكن لم يحدد النادي الملكي إو اللاعب الموعد النهائي له للعودة، حتي يتم شفائه في هدوء دون ضغط عليه أو المجازفة به، حسب ما نشرت الصحيفة الأسبانية.





ولا يكون كروس الوحيد الذي اقترب من التعافي، حيث يستمر كل من "بيل، سيبايوس، ماريانو دياز، مارسيلو، ميندي" التدربيات داخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالنادي للتعافي من إصاباتهم.