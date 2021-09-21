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"قائد وطني سيتذكره التاريخ" ..ريهام حجاج تنعي المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:34 م
طنطاوي
طنطاوي
نادين نجدي
نعت الفنانة ريهام حجاج، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي توفي منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، عبر خاصية ستوري.

نشرت "ريهام" صورة للمشير طنطاوي، وعلقت عليها قائلة: " البقاء لله وحده..قائد وطني سيتذكره التاريخ بالشهامة والوطنية والحكمة والمسؤلية..الله يرحمك ويحسن إليك" .


و رحل عن عالمنا، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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