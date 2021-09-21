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بهذه الكلمات.. رانيا فريد شوقي تنعي المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:36 م
طنطاوي
طنطاوي
نادين نجدي
نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي توفي منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

نشرت "رانيا" صورة للمشير طنطاوي، وعلقت عليها قائلة" البقاء لله..ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته" .


ورحل عن عالمنا، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الاسبق رانيا فريد شوقي المشير طنطاوى الطنطاوي

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